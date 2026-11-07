Административный суд признал незаконными разрешения на охоту на бурых медведей в четырех из пяти охотничьих районов. Суд пришел к выводу, что Департамент окружающей среды не доказал отсутствие действенных альтернатив убийству животных для защиты людей и имущества, сообщает ERR News.

Пять разрешений для предотвращения ущерба

3 октября прошлого года Департамент окружающей среды разрешил охоту в общей сложности на пять медведей в пяти разных районах. Решение объяснили необходимостью предотвратить ущерб: с июня по октябрь медведи уничтожили шесть ульев и 37 тюков силоса, а также убили как минимум 27 овец. В охотничьем районе Кивиннымме животные неоднократно приходили на кладбище и повреждали зерновые поля.

Суд частично удовлетворил жалобу некоммерческой организации Estonia's Large Predators и постановил, что лишь одно из пяти разрешений соответствовало требованиям законодательства. Бурый медведь внесен в перечень видов, подлежащих строгой охране в соответствии с Директивой ЕС о местах обитания. Его убийство возможно лишь в исключительных случаях при наличии точного и достаточного обоснования.

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Отстрел как крайняя мера

Суд отметил, что Департамент окружающей среды должен опираться на надежные научные данные, доказывая целесообразность исключительного разрешения. Возможные альтернативы нельзя отвергать только из-за их стоимости или неудобства применения. Смертельное вмешательство может быть оправдано лишь как последнее средство, когда другие методы невозможно использовать.

В районе, где разрешение признали законным, медведь убил как минимум 27 овец во время пяти нападений и посетил один улей. Там применяли электроизгороди для пасек и овец, на ночь загоняли скот в помещения, а на отдельных фермах использовали собак для охраны скота.

Во время рассмотрения дела Департамент окружающей среды признал, что в нескольких районах альтернативы охоте на медведей не были подробно проанализированы или их применение не было задокументировано. Апелляцию в Таллиннский окружной суд можно подать до 7 декабря.

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