Tesla запускает сервис роботакси в Сан-Антонио — TechCrunch

Tesla объявила о запуске сервиса роботакси в Сан-Антонио, штат Техас, США. Автомобили станут доступны пассажирам с 5:00 по местному времени в понедельник, сообщает TechCrunch.

Компания расширяет сеть роботакси, стремясь конкурировать с Waymo и развивать направление автономных перевозок. Tesla не уточнила часы работы сервиса, модели автомобилей в новом автопарке и будут ли в салонах присутствовать операторы безопасности.

Расширение сети Tesla

В июне 2025 года Tesla запустила ограниченный сервис роботакси в Остине. Тогда в автомобилях находились операторы безопасности. В январе компания убрала их из своих роботакси в Остине, начав предоставлять полностью беспилотный сервис.

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В течение следующих 11 месяцев Tesla расширяла зону работы в Остине, а также запустила ограниченные сервисы в Майами, Орландо, Далласе, Форт-Уэрте и Хьюстоне. Согласно данным регистрации транспортных средств в Техасе и сервису Robotaxi Tracker, в автопарке Tesla в Остине зарегистрировано более 400 автономных автомобилей. В других городах автопарки были значительно меньше: в Форт-Уэрте насчитывалось 24 автомобиля, а в Майами — пять.

Конкуренция с Waymo

Waymo, дочерняя компания Alphabet, также предоставляет услуги роботакси в Остине, Далласе, Хьюстоне и Сан-Антонио. Ее автопарк использует беспилотные Jaguar I-Pace и Zeekr RT. Компания недавно возобновила работу в Сан-Антонио после пятимесячной паузы, последовавшей за инцидентами, когда ее автомобили застревали на затопленных дорогах.

Tesla также имеет сервис перевозок в районе залива Сан-Франциско, однако там автомобилями управляют люди. Компания не имеет необходимых разрешений для предоставления беспилотных услуг перевозки пассажиров в Калифорнии. Опубликованные Tesla летом данные также показали, что во втором квартале ее сеть роботакси преодолела с платящими за поездки пассажирами меньше миль, чем в первом.

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