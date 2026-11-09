特斯拉在圣安东尼奥推出自动驾驶出租车服务——TechCrunch

特斯拉宣布在美国得克萨斯州圣安东尼奥推出自动驾驶出租车服务。据TechCrunch报道，车辆将从周一当地时间5:00起向乘客开放。

该公司正在扩大自动驾驶出租车网络，旨在与Waymo竞争并发展自动驾驶运输业务。特斯拉未说明该服务的运营时间、新车队中的车型，以及车厢内是否会配备安全操作员。

特斯拉网络扩张

2025年6月，特斯拉在奥斯汀推出了有限的自动驾驶出租车服务。当时，车辆内配有安全操作员。今年1月，该公司将他们从奥斯汀的自动驾驶出租车中撤出，开始提供完全无人驾驶的服务。

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在接下来的11个月里，特斯拉扩大了在奥斯汀的运营区域，并在迈阿密、奥兰多、达拉斯、沃思堡和休斯敦推出了有限服务。根据得克萨斯州车辆登记数据和Robotaxi Tracker服务的数据，特斯拉在奥斯汀的车队已登记超过400辆自动驾驶汽车。其他城市的车队规模明显更小：沃思堡有24辆汽车，迈阿密有5辆。

与Waymo的竞争

Alphabet旗下的Waymo也在奥斯汀、达拉斯、休斯敦和圣安东尼奥提供自动驾驶出租车服务。其车队使用无人驾驶的捷豹I-Pace和极氪RT。该公司最近在圣安东尼奥恢复运营，此前因其车辆在被淹道路上受困的事件而暂停了五个月。

特斯拉还在旧金山湾区提供出行服务，但那里的车辆由人驾驶。该公司没有在加利福尼亚州提供无人驾驶客运服务所需的许可。特斯拉在夏季公布的数据还显示，第二季度其自动驾驶出租车网络搭载付费乘客行驶的里程少于第一季度。

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