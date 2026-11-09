Tesla ogłosiła uruchomienie usługi robotaksówek w San Antonio w Teksasie w USA. Pojazdy będą dostępne dla pasażerów od godziny 5:00 czasu lokalnego w poniedziałek, informuje TechCrunch.

Firma rozszerza sieć robotaksówek, dążąc do konkurowania z Waymo i rozwoju segmentu autonomicznego transportu. Tesla nie sprecyzowała godzin działania usługi, modeli samochodów w nowej flocie ani tego, czy w kabinach będą obecni operatorzy bezpieczeństwa.

Rozszerzenie sieci Tesli

W czerwcu 2025 roku Tesla uruchomiła ograniczoną usługę robotaksówek w Austin. W samochodach znajdowali się wtedy operatorzy bezpieczeństwa. W styczniu firma usunęła ich ze swoich robotaksówek w Austin, uruchamiając w pełni bezzałogową usługę.

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W ciągu następnych 11 miesięcy Tesla rozszerzała obszar działania w Austin, a także uruchomiła ograniczone usługi w Miami, Orlando, Dallas, Fort Worth i Houston. Według danych o rejestracji pojazdów w Teksasie oraz serwisu Robotaxi Tracker we flocie Tesli w Austin zarejestrowano ponad 400 autonomicznych pojazdów. Floty w innych miastach były znacznie mniejsze: w Fort Worth było 24 pojazdy, a w Miami — pięć.

Konkurencja z Waymo

Waymo, spółka zależna Alphabetu, również świadczy usługi robotaksówek w Austin, Dallas, Houston i San Antonio. Jej flota wykorzystuje bezzałogowe pojazdy Jaguar I-Pace i Zeekr RT. Firma niedawno wznowiła działalność w San Antonio po pięciomiesięcznej przerwie, która nastąpiła po incydentach, gdy jej samochody utknęły na zalanych drogach.

Tesla ma także usługę przewozową w rejonie zatoki San Francisco, ale tam samochodami kierują ludzie. Firma nie ma wymaganych zezwoleń na świadczenie bezzałogowych usług przewozu pasażerów w Kalifornii. Dane opublikowane przez Teslę latem pokazały również, że w drugim kwartale jej sieć robotaksówek przejechała z płacącymi pasażerami mniej mil niż w pierwszym kwartale.

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