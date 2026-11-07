Sąd Administracyjny uznał za nielegalne zezwolenia na polowanie na niedźwiedzie brunatne w czterech z pięciu rejonów łowieckich. Sąd stwierdził, że Rada Ochrony Środowiska nie wykazała braku skutecznych alternatyw dla zabijania zwierząt w celu ochrony ludzi i mienia, informuje ERR News.

Pięć zezwoleń, aby zapobiec szkodom

3 października ubiegłego roku Rada Ochrony Środowiska zezwoliła na polowanie łącznie na pięć niedźwiedzi w pięciu różnych rejonach. Decyzję uzasadniono potrzebą zapobiegania szkodom: od czerwca do października niedźwiedzie zniszczyły sześć uli i 37 bel kiszonki, a także zabiły co najmniej 27 owiec. W rejonie łowieckim Kivinnõmme zwierzęta wielokrotnie odwiedzały cmentarz i niszczyły pola zbóż.

Sąd częściowo uwzględnił skargę organizacji non-profit Estonia's Large Predators i orzekł, że tylko jedno z pięciu zezwoleń spełniało wymogi prawne. Niedźwiedź brunatny znajduje się na liście gatunków podlegających ścisłej ochronie zgodnie z unijną dyrektywą siedliskową. Jego zabicie jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy precyzyjnym i wystarczającym uzasadnieniu.

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Odstrzał jako środek ostateczny

Sąd zauważył, że Rada Ochrony Środowiska musi opierać się na wiarygodnych danych naukowych, wykazując zasadność wyjątkowego zezwolenia. Możliwych alternatyw nie można odrzucać wyłącznie ze względu na ich koszt lub niedogodność stosowania. Śmiertelna ingerencja może być uzasadniona tylko jako środek ostateczny, gdy innych metod nie można zastosować.

W rejonie, w którym zezwolenie uznano za zgodne z prawem, niedźwiedź zabił co najmniej 27 owiec podczas pięciu ataków i odwiedził jeden ul. Stosowano tam ogrodzenia elektryczne dla pasiek i owiec, na noc zapędzano zwierzęta gospodarskie do pomieszczeń, a w niektórych gospodarstwach wykorzystywano psy do ich ochrony.

W trakcie postępowania Rada Ochrony Środowiska przyznała, że w kilku rejonach alternatywy dla polowania na niedźwiedzie nie zostały szczegółowo przeanalizowane albo ich stosowanie nie zostało udokumentowane. Odwołanie do Sądu Okręgowego w Tallinnie można złożyć do 7 grudnia.

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