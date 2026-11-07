约旦安全部队在安曼发生一起袭击事件后展开了一系列夜间突袭行动，事件造成一名安全部门人员死亡，另一人受伤。据《Asharq Al-Awsat》报道，袭击于周四发生在首都西部斯里兰卡大使馆附近。

大使馆附近的袭击

据该媒体报道，袭击者被称为恐怖分子。他此前于2020年因策划袭击案被拘留，并于2022年被判处九年监禁。袭击发生前，他刚刚出狱不久。该媒体还称，该男子于2019年宣誓效忠“伊斯兰国”组织领导人。

安全部队的行动于周四夜间至周五凌晨开始，并持续至早晨。突袭行动在卡拉克省南马扎尔、该国北部的伊尔比德，以及安曼北部附近的马尔卡、拉杰姆·沙米和朱贝哈进行。安全部队还在扎尔卡省鲁赛法进行了检查。

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对新袭击的担忧

这些突袭发生在卡拉克省哈穆德村圣乔治教堂遇袭数天后。据《Asharq Al-Awsat》报道，当时共有九人死亡，另有40人受伤。该媒体写道，“伊斯兰国”组织与其认定与教堂袭击有关的一个组织分支之间的通信中，包含一份潜在目标清单。

该媒体援引的安全专家指出，存在由单独行动者实施袭击的风险，也可能存在国内武装分子与境外组织之间的联系。知情消息人士称，他们担心约旦所谓沉睡组织分支与境外极端组织之间的联系可能重新活跃。

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