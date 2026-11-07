В Иордании силовики провели серию ночных рейдов после нападения в Аммане, в результате которого погиб один сотрудник силовых структур, еще один получил ранение. Нападение произошло в четверг возле посольства Шри-Ланки в западной части столицы, сообщает Asharq Al-Awsat.

Нападение возле посольства

По информации издания, нападавшего назвали террористом. Ранее его задержали в 2020 году по делу о подготовке атак, а в 2022 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Перед нападением он недавно вышел из тюрьмы. Издание также утверждает, что в 2019 году мужчина присягнул на верность лидеру группировки «Исламское государство».

Операции силовиков начались в ночь на пятницу и продолжались до утра. Рейды прошли в Южном Мазаре в мухафазе Карак, Ирбиде на севере страны, а также в Марке, Аль-Раджм-аш-Шами и Джубейхе возле северной части Аммана. Проверки также проводились в Русейфе в мухафазе Зарка.

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Опасения новых атак

Рейды состоялись через несколько дней после атаки на церковь Святого Георгия в деревне Хамуд в мухафазе Карак. По данным Asharq Al-Awsat, тогда погибли девять человек, еще 40 получили ранения. Издание пишет, что в переписке между группировкой «Исламское государство» и ячейкой, которую оно связывает с атакой на церковь, был перечень потенциальных целей.

Эксперты по безопасности, которых цитирует издание, указывают на риск нападений, совершаемых одиночками, а также на возможные контакты между боевиками внутри страны и организациями за рубежом. Осведомленные источники сообщили об обеспокоенности возможным оживлением связей между так называемыми спящими ячейками в Иордании и экстремистскими группировками за пределами страны.

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