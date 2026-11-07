W Jordanii siły bezpieczeństwa przeprowadziły serię nocnych nalotów po ataku w Ammanie, w którym zginął jeden funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, a drugi został ranny. Atak miał miejsce w czwartek w pobliżu ambasady Sri Lanki w zachodniej części stolicy, informuje Asharq Al-Awsat.

Atak w pobliżu ambasady

Według publikacji napastnika określono jako terrorystę. Wcześniej został zatrzymany w 2020 roku w sprawie dotyczącej przygotowywania ataków, a w 2022 roku skazany na dziewięć lat więzienia. Krótko przed atakiem niedawno wyszedł z więzienia. Publikacja twierdzi również, że w 2019 roku mężczyzna złożył przysięgę wierności przywódcy grupy Państwo Islamskie.

Operacje sił bezpieczeństwa rozpoczęły się w nocy z czwartku na piątek i trwały do rana. Naloty przeprowadzono w Południowym Mazarze w muhafazie Al-Karak, Irbidzie na północy kraju, a także w Marce, Al-Radżm asz-Szami i Dżubejsze w pobliżu północnej części Ammanu. Kontrole prowadzono również w Rusajfie w muhafazie Az-Zarka.

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Obawy przed nowymi atakami

Do nalotów doszło kilka dni po ataku na kościół św. Jerzego w wiosce Hamud w muhafazie Al-Karak. Według Asharq Al-Awsat zginęło wówczas dziewięć osób, a 40 zostało rannych. Publikacja pisze, że korespondencja między grupą Państwo Islamskie a komórką, którą wiąże ona z atakiem na kościół, zawierała listę potencjalnych celów.

Eksperci ds. bezpieczeństwa cytowani przez publikację wskazują na ryzyko ataków przeprowadzanych przez samotnych sprawców, a także na możliwe kontakty między bojownikami w kraju a organizacjami za granicą. Poinformowane źródła przekazały, że istnieją obawy dotyczące możliwego ożywienia powiązań między tak zwanymi uśpionymi komórkami w Jordanii a ekstremistycznymi ugrupowaniami poza krajem.

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