У Йорданії після нападу в Аммані провели серію рейдів — Asharq Al-Awsat

У Йорданії силовики провели серію нічних рейдів після нападу в Аммані, внаслідок якого загинув один співробітник силових структур, ще один дістав поранення. Напад стався у четвер біля посольства Шрі-Ланки в західній частині столиці, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Напад біля посольства

За інформацією видання, нападника назвали терористом. Раніше його затримали у 2020 році у справі про підготовку атак, а у 2022 році засудили до дев’яти років ув’язнення. Перед нападом він нещодавно вийшов із в’язниці. Також видання стверджує, що у 2019 році чоловік присягнув на вірність лідеру угруповання «Ісламська держава».

Операції силовиків розпочалися в ніч проти п’ятниці й тривали до ранку. Рейди відбулися в Південному Мазарі в мухафазі Карак, Ірбіді на півночі країни, а також у Марці, Аль-Раджм-аш-Шамі та Джубейсі поблизу північної частини Аммана. Перевірки також проводили в Русейфі в мухафазі Зарка.

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Побоювання нових атак

Рейди відбулися через кілька днів після атаки на церкву Святого Георгія в селі Хамуд у мухафазі Карак. За даними Asharq Al-Awsat, тоді загинули дев’ятеро людей, ще 40 зазнали поранень. Видання пише, що в листуванні між угрупованням «Ісламська держава» та осередком, який воно пов’язує з атакою на церкву, був перелік потенційних цілей.

Експерти з безпеки, яких цитує видання, вказують на ризик нападів, скоєних одинаками, а також на можливі контакти між бойовиками всередині країни та організаціями за кордоном. Обізнані джерела повідомили про занепокоєння можливим пожвавленням зв’язків між так званими сплячими осередками в Йорданії та екстремістськими угрупованнями за межами країни.

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