В австралийском Балларате к 2028 году планируют установить два постоянных мемориала в честь людей, переживших институциональное насилие со стороны духовенства. Их должны разместить на территории собора Святого Патрика и начальной школы Святого Алипиуса после подписания меморандума между пострадавшими, епархией Балларата и другими защитниками интересов пострадавших, сообщает ABC News Australia.

Мемориалы при соборе и школе

Инициатива по созданию мемориалов в Балларате была выдвинута во время работы Королевской комиссии по расследованию реакции учреждений на сексуальное насилие над детьми, действовавшей в 2013–2017 годах. По словам пострадавшего от насилия Гари Скалли, путь к этому решению занял более десяти лет.

Скалли сообщил, что в 1960-х годах подвергся насилию со стороны нескольких учителей тогдашней школы Christian Brothers’ St Alipius. По его мнению, мемориалы должны быть доступны как на территории учреждений, так и у передних ограждений, поскольку некоторые пострадавшие не могут снова войти на церковную территорию.

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Ленты как знак поддержки

Инициатива связана с движением Loud Fence, участники которого привязывают ленты к ограждениям церквей и школ в знак солидарности с пострадавшими. Такие ленты на ограждении собора Святого Патрика неоднократно убирали во время технических работ или срезали в ходе целенаправленных нападений.

В июле 2026 года ленты со стороны улицы Доусон также срезали. После этого Loud Fence и Ballarat District Survivors Group заявили, что вернут их. Новый епископ Балларата Марк Фримен, начавший работать в епархии в начале года, присоединился к церемонии привязывания лент.

Фримен заявил, что мемориалы должны прежде всего поддерживать пострадавших. Председатель правления Loud Fence Марк О’Брайен отметил, что процесс возобновился после появления нового руководства в епархии.

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