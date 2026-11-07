以色列沙龙地区的一场强降雨导致卡迪马-佐兰多处出现积水。据以色列气象局称，卡迪马气象站在1小时15分钟内记录到117毫米降雨量——这是该地区的创纪录数值，《耶路撒冷邮报》报道。

积水与救援行动

卡迪马-佐兰地方议会呼吁居民如无紧急需要不要离开家。其工作队与警方、消防救援部门、Mayannot HaSharon供水公司、排水管理部门及志愿者应急小组协调，清理危险区域、疏通堵塞并排水。

当局警告驾驶员，4号公路德罗里姆立交桥附近发生积水，并要求他们不要尝试穿越被淹道路。居民还被建议通过市政106热线报告危险情况，并不要使用通往地面层或地下停车场的电梯。

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中央区消防员报告称，因恶劣天气、强降雨和积水发生了11起救援事件。特别是在德罗立交桥附近，两名老年人从一辆浸在水中的汽车中被疏散。获救后，他们在现场需要进一步医疗救助。

沿海地区天气预报与警告

以色列北部和中部地区预计将有间歇性降雨和零星雷暴，沿海平原存在局部积水风险，犹太沙漠河道及死海附近则存在山洪风险。从周日后半段开始，降雨预计将逐渐减弱。

以色列卫生部还警告民众，在另行通知前不要在海滩游泳：降雨后，雨水径流和排水会流入海中。夜间及次日，地中海浪高预计为120至180厘米。

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