英国首相安迪·伯纳姆表示，他可能会支持一项法案，在英格兰人口普查中引入新的族裔自我认同选项——Black English和Asian English。该倡议旨在让人们能够同时注明自己属于少数族裔以及拥有英格兰身份认同。

据《卫报》报道，该法案由自由民主党议员乔什·巴巴林德提出。该法案获得了不同党派议员的支持，其中包括前工党副首相戴维·拉米和前保守党外交大臣詹姆斯·克莱弗利。

首相的立场

在首相答问环节，自由民主党领袖埃德·戴维表示，一些议员在宣扬一种他所称的种族主义观点，即只有白人才能是英格兰人。他指出，在人口普查问卷的族裔问题中，目前唯一包含English这一表述的选项位于White English类别内。

伯纳姆回应说，他尚未了解该文件的细节，但倾向于支持它。他还积极评价了保守党领袖凯米·巴德诺赫，后者拒绝以族裔原则界定英格兰身份认同。首相表示，政治人士应团结起来反对企图分裂社会的行为。

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现行人口普查选项

在英格兰人口普查中，English选项仅在White类别下提供。具有亚裔、黑人、混合或其他背景的受访者可以选择British这一表述，包括Asian or Asian British，但不能标注英格兰族裔身份认同。

据该报数据，在英格兰和威尔士的英国出生人士中，约11%属于少数族裔。苏格兰和威尔士的人口普查中已设有Scottish Asian和Black Welsh等选项。巴巴林德指出，按照现行规定，英格兰国家队参加世界杯的阵容中有60%从技术上说不会被归类为英格兰人。

该法案依据十分钟规则程序提交。除非政府在下议院为其安排时间，否则它不会获得议会审议时间，也没有机会成为法律。

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