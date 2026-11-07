法国将在抗议活动期间部署7万名安全人员——Dawn

法国计划于周六举行新的工会和学生团体抗议活动，而“黄背心”运动打算在巴黎市中心的协和广场举行一场被当局禁止的单独行动。内政部长洛朗·努涅斯表示，全国将部署7万名警察和安全部队人员，Dawn报道。

学生组织和工会将在巴黎举行获准的游行，抗议高生活成本并支持青年。同时，“黄背心”活动人士拒绝加入此次游行，并呼吁支持者在协和广场集会，那里靠近国民议会和爱丽舍宫。

呼吁不服从

该运动协调委员会成员本雅明·巴尔表示，“黄背心”正在呼吁大规模不服从。八年前，该运动曾因计划上调燃油税而举行街头抗议，反对总统埃马纽埃尔·马克龙的政府。

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努涅斯表示，执法人员已为可能发生的骚乱和抢劫做好准备。近几周的大多数示威活动都和平进行，但部分活动伴有与警方的冲突和破坏公物事件。10月17日，法国发生了近年来最严重的骚乱。

工会诉求

周四，数十万工人在法国不同城市罢工并走上街头。根据内政部数据，抗议活动总体上和平进行，尽管数个城市发生冲突；642人被拘留。警方行动因过度强硬而受到批评，针对有关对示威者实施暴力的指控，已启动数十项内部调查。

工会要求提高最低工资、普遍提高薪酬、进行税收改革，并改善青年人的学习条件。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼计划于周一与工会和雇主组织代表讨论工资和购买力问题。

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