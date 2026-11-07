Бывший губернатор нигерийского штата Риверс Ротими Амаэчи призвал министра Федеральной столичной территории Ньесома Вике и власти штата предоставить площадку для президентского предвыборного митинга Африканского демократического конгресса (ADC). Мероприятие должно состояться в рамках кампании Атику Абубакара перед выборами 2027 года, сообщает Premium Times Nigeria.

Заявление Амаэчи

Амаэчи, кандидат в вице-президенты от ADC, сделал заявление 6 ноября в эфире программы The Situation Room на радио Mainland 98.3 FM. Он выразил уверенность, что Абубакар победит в штате Риверс на выборах 2027 года, а также сказал, что сторонники оппозиционной партии способны заполнить большую площадку.

В то же время Амаэчи не уточнил, подавала ли ADC официальную заявку на проведение митинга, какой именно объект партия планирует использовать и получала ли она отказ. Premium Times отмечает, что известные инциденты, связанные с деятельностью ADC в штате, не доказывают, что власти Риверса отказали партии в предоставлении площадки.

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Митинг коалиции на стадионе

Заявление прозвучало накануне субботнего митинга на стадионе Адокие Амиесимака, организованного коалицией Rainbow Coalition. В нее входят политики из партий APC и PDP, поддерживающие переизбрание президента Болы Тинубу.

Во время осмотра стадиона Вике заявил, что организаторы ожидают не менее 70 тысяч участников. Это прогнозируемое количество, а не независимо подтвержденные данные о посещаемости. По его словам, стадион Адокие Амиесимака рассчитан на 40 тысяч мест, тогда как стадион Якубу Говона, где коалиция ранее представила кандидатов, рассчитан на 16 тысяч зрителей.

В марте, по данным Premium Times, предполагаемые политические хулиганы сорвали женское мероприятие ADC в районе местного самоуправления Элеме, уничтожив оборудование и разогнав участников. Издание также сообщало о предыдущем нападении на районный офис партии в Убриуме, родном городе Амаэчи, где вооруженные люди якобы пытались заблокировать его кортеж во время регистрационного мероприятия.

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