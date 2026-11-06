Французское Генеральное управление вооружений планирует заключить с оборонной группой MBDA контракт на поставку новой версии морской крылатой ракеты MdCN Mk2. Первые поставки запланированы с 2030 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Удары по наземным целям

Ракета предназначена для нанесения ударов по наземным целям на больших расстояниях. Ее планируют использовать с многоцелевых фрегатов, а также атомных ударных подводных лодок класса Suffren.

Заявленная дальность MdCN Mk2 превышает 1 000 километров. Контракт готовится на фоне стремления европейских стран развивать средства для нанесения дальнобойных ударов из-за усиления российской угрозы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Запланированные усовершенствования

Новая версия ракеты должна получить более низкую заметность, большую поражающую способность и лучшую устойчивость к глушению спутниковой навигации. Также предусмотрено усовершенствовать ее способность преодолевать системы противовоздушной обороны противника.

Для подготовки миссий планируют применять компоненты искусственного интеллекта, разработанные командами MBDA.

Читай нас в