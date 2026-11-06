Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia planuje zawrzeć z grupą obronną MBDA kontrakt na dostawę nowej wersji morskiego pocisku manewrującego MdCN Mk2. Pierwsze dostawy zaplanowano od 2030 roku, podaje Asharq Al-Awsat.

Uderzenia na cele naziemne

Pocisk jest przeznaczony do rażenia celów naziemnych na dużych odległościach. Ma być używany z wielozadaniowych fregat, a także z atomowych okrętów podwodnych klasy Suffren.

Deklarowany zasięg MdCN Mk2 przekracza 1 000 kilometrów. Kontrakt jest przygotowywany w związku z dążeniem europejskich państw do rozwijania środków dalekiego rażenia z powodu rosnącego rosyjskiego zagrożenia.

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Planowane ulepszenia

Nowa wersja pocisku ma otrzymać większą wykrywalność obniżoną, większą zdolność rażenia oraz lepszą odporność na zakłócanie nawigacji satelitarnej. Planowane jest również ulepszenie jej zdolności do pokonywania systemów obrony powietrznej przeciwnika.

Do planowania misji mają być wykorzystywane komponenty sztucznej inteligencji opracowane przez zespoły MBDA.

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