Bose wycofuje w USA i Kanadzie ponad 670 tys. litowo-jonowych pakietów akumulatorowych do przenośnych systemów audio S1 Pro i S1 Pro+. Powodem jest ryzyko przegrzania i zapłonu baterii, co może prowadzić do pożarów lub oparzeń, informuje Engadget.

Zgłoszenia zapłonów

Wycofanie obejmuje prawie 635 tys. baterii w USA oraz około 35 400 w Kanadzie. Bose otrzymało siedem zgłoszeń dotyczących topienia się, dymienia lub zapłonu akumulatorów. W sześciu przypadkach odnotowano szkody materialne, przy czym nie zgłoszono żadnych obrażeń.

Same głośniki nie są wycofywane. S1 Pro i S1 Pro+ to przenośne systemy PA z wbudowanym mikserem, strumieniowaniem Bluetooth i wyjmowanym akumulatorem. Pakiety akumulatorowe były sprzedawane w zestawie z częścią urządzeń, a także osobno przez Bose, Best Buy, Amazon, Walmart i innych sprzedawców detalicznych. Sprzedaż trwała od grudnia 2017 roku do lipca 2026 roku.

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Jak sprawdzić baterię

Wycofanie nie dotyczy wszystkich akumulatorów. Właściciele powinni wyjąć baterię, znaleźć jej 17-cyfrowy numer seryjny i sprawdzić jego początek. Bezpłatną wymianę można uzyskać dla pakietów z numerami seryjnymi zaczynającymi się od 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 lub 086409.

Bose wzywa do zaprzestania używania takich baterii do czasu otrzymania zamiennika. Głośnika można używać z zasilaniem prądem przemiennym. Wycofanych akumulatorów litowo-jonowych nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci — zaleca się przekazywanie ich do lokalnych punktów utylizacji niebezpiecznych odpadów z gospodarstw domowych.

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