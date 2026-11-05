Компания Bose отзывает в США и Канаде более 670 тысяч литий-ионных аккумуляторных блоков для портативных аудиосистем S1 Pro и S1 Pro+. Причиной стал риск перегрева и возгорания батарей, что может привести к пожарам или ожогам, сообщает Engadget.

Сообщения о возгораниях

Отзыв охватывает почти 635 тысяч батарей в США и около 35 400 — в Канаде. Bose получила семь сообщений о плавлении, задымлении или возгорании аккумуляторов. В шести случаях был зафиксирован ущерб имуществу, при этом о пострадавших не сообщалось.

Сами колонки не отзывают. S1 Pro и S1 Pro+ — портативные PA-системы со встроенным микшером, Bluetooth-стримингом и съёмным аккумулятором. Аккумуляторные блоки продавались в комплекте с частью устройств, а также отдельно у Bose, Best Buy, Amazon, Walmart и других розничных продавцов. Продажи продолжались с декабря 2017 года по июль 2026 года.

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Как проверить батарею

Под отзыв подпадают не все аккумуляторы. Владельцам необходимо извлечь батарею, найти её 17-значный серийный номер и проверить его начало. Бесплатную замену можно оформить для блоков с серийными номерами, начинающимися с 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 или 086409.

Bose призывает прекратить использование таких батарей до получения замены. Колонку можно использовать от сети переменного тока. Отозванные литий-ионные аккумуляторы не следует выбрасывать в обычный мусор — их рекомендуют сдавать в местные пункты утилизации опасных бытовых отходов.

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