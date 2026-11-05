Bose召回逾67万块S1 Pro电池组——Engadget

Bose正在美国和加拿大召回逾67万块用于S1 Pro和S1 Pro+便携式音频系统的锂离子电池组。原因是电池存在过热和起火风险，可能导致火灾或烧伤，Engadget报道。

起火报告

此次召回涉及美国近63.5万块电池以及加拿大约3.54万块电池。Bose收到了7起电池熔化、冒烟或起火的报告。其中6起记录了财产损失，但未报告人员受伤。

扬声器本身不在召回范围内。S1 Pro和S1 Pro+是配备内置调音台、蓝牙流媒体功能和可拆卸电池的便携式PA系统。这些电池组随部分设备销售，也由Bose、Best Buy、Amazon、Walmart及其他零售商单独销售。销售期从2017年12月持续至2026年7月。

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如何检查电池

并非所有电池组都在召回范围内。用户需要取出电池，找到其17位序列号并查看开头数字。序列号以083723、078352、084105、078591、078592、084106或086409开头的电池组可申请免费更换。

Bose敦促用户在收到替换电池前停止使用此类电池。扬声器可以使用交流电源。被召回的锂离子电池不应丢入普通垃圾，建议将其送至当地的家庭危险废物处理点。

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