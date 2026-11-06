GOPAX zawiesiła wypłaty z powodu gróźb hakerskich — Korea Herald

Południowokoreańska giełda kryptowalut GOPAX zawiesiła w piątek wypłaty jako środek nadzwyczajny w odpowiedzi na groźby hakerskie. Jak donosi Korea Herald, ograniczenia wprowadzono o godzinie 14:55.

Transfer aktywów

Giełda poinformowała, że przenosi większość aktywów z tak zwanych gorących portfeli do zimnych portfeli. Zimne portfele nie są podłączone do internetu. Transfer aktywów odbywa się jednocześnie z tymczasowym wstrzymaniem wypłat.

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W GOPAX oświadczono, że krok ten ma charakter zapobiegawczy. Według giełdy nie odnotowano faktycznych strat aktywów.

Cyberincydenty w sektorze finansowym

Sektor finansowy Korei Południowej w ostatnim czasie zetknął się z szeregiem incydentów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wcześniej Komisja Usług Finansowych poinformowała o potwierdzonych cyberincydentach w 37 instytucjach finansowych. Dotknęły one około 470 tysięcy rekordów klientów.

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