GOPAX приостановила вывод средств из-за хакерских угроз — Korea Herald

Южнокорейская криптовалютная биржа GOPAX в пятницу приостановила вывод средств в качестве экстренной меры в ответ на хакерские угрозы. Как сообщает Korea Herald, ограничения были введены в 14:55.

Перевод активов

Биржа сообщила, что переводит большую часть активов из так называемых горячих кошельков в холодные кошельки. Холодные кошельки не подключены к интернету. Перевод активов происходит одновременно с временной приостановкой вывода средств.

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В GOPAX заявили, что этот шаг носит превентивный характер. По данным биржи, фактических потерь активов зафиксировано не было.

Киберинциденты в финансовом секторе

Финансовый сектор Южной Кореи в последнее время столкнулся с рядом инцидентов в сфере кибербезопасности. Ранее Комиссия по финансовым услугам сообщала о подтвержденных киберинцидентах в 37 финансовых учреждениях. Они затронули примерно 470 тысяч записей клиентов.

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