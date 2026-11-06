Światowe ceny żywności nieznacznie spadły w październiku z powodu potanienia zbóż, produktów mlecznych i mięsa. Indeks cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa wyniósł 133,9 punktu wobec skorygowanych 135,6 punktu we wrześniu, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na FAO.

Jednocześnie wskaźnik był o 5,9% wyższy niż w październiku ubiegłego roku. Pozostawał też o 16,4% niższy od szczytowej wartości odnotowanej w marcu 2022 roku.

Zboża potaniały najbardziej

Indeks cen zbóż spadł w ciągu miesiąca o 4,5%, a w ujęciu rocznym — o 12,6%. Notowania pszenicy obniżyły się z powodu słabszego popytu importowego i poprawy prognoz zbiorów, przede wszystkim w Argentynie. Oczekiwania złagodzenia ograniczeń eksportu przez Morze Czarne również wywierały presję na ceny, choć zakłócenia w logistyce czarnomorskiej ograniczały ich spadek.

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Ceny kukurydzy spadły po osiągnięciu we wrześniu trzyletniego maksimum. Wpłynęły na nie zbiory w USA, oczekiwania znacznych zapasów w Ameryce Południowej oraz perspektywy złagodzenia napięć w regionie Morza Czarnego.

Cukier nadal drożał

Indeks cen olejów roślinnych wzrósł o 0,3%: podwyżki cen oleju sojowego i słonecznikowego przeważyły nad spadkiem cen oleju rzepakowego. Cukier zdrożał o 6,6% — był to czwarty z rzędu miesięczny wzrost. Jego cena osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2024 roku po tym, jak opady utrudniły zbiory w Brazylii; w ujęciu rocznym cukier podrożał o 28,8%.

Indeks cen produktów mlecznych spadł o 1,1% z powodu tańszego masła i sera przy wystarczającej podaży i umiarkowanym popycie. Indeks cen mięsa obniżył się o 1,2%, choć pozostawał nieco wyższy niż rok wcześniej, ponieważ spadły ceny mięsa baraniego i wołowiny.

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