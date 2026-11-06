Мировые цены на продовольствие в октябре несколько снизились из-за удешевления зерновых, молочной и мясной продукции. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН составил 133,9 пункта против пересмотренных 135,6 пункта в сентябре, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на ФАО.

В то же время показатель был на 5,9% выше уровня октября прошлого года. Он также оставался на 16,4% ниже пикового значения, зафиксированного в марте 2022 года.

Зерновые подешевели больше всего

Индекс цен на зерновые за месяц снизился на 4,5%, а в годовом измерении — на 12,6%. Котировки пшеницы упали из-за более слабого импортного спроса и улучшения прогнозов урожая, прежде всего в Аргентине. Ожидания ослабления ограничений для экспорта через Черное море также давили на цены, хотя перебои в черноморской логистике сдерживали их падение.

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Цены на кукурузу снизились после достижения трехлетнего максимума в сентябре. На них повлияли сбор урожая в США, ожидания значительных запасов в Южной Америке и перспективы ослабления напряженности в Черноморском регионе.

Сахар продолжил дорожать

Индекс цен на растительные масла вырос на 0,3%: подорожание соевого и подсолнечного масел перевесило снижение цен на рапсовое масло. Сахар прибавил 6,6% — это четвертый подряд месячный рост. Его цена стала самой высокой с декабря 2024 года после того, как осадки помешали сбору урожая в Бразилии; в годовом измерении сахар подорожал на 28,8%.

Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,1% из-за удешевления масла и сыра при достаточном предложении и сдержанном спросе. Индекс цен на мясо упал на 1,2%, хотя оставался немного выше прошлогоднего уровня, поскольку цены на баранину и говядину снизились.

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