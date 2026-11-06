由于谷物、乳制品和肉类价格下跌，全球食品价格10月略有下降。联合国粮食及农业组织食品价格指数为133.9点，而9月经修正后的数值为135.6点，Asharq Al-Awsat报道，并援引FAO的数据。

与此同时，该指数比去年10月高出5.9%。它也仍比2022年3月创下的峰值低16.4%。

谷物降价幅度最大

谷物价格指数环比下降4.5%，同比下降12.6%。由于进口需求疲软以及作物收成预测改善，尤其是在阿根廷，小麦报价下跌。放松经黑海出口限制的预期也对价格形成压力，尽管黑海物流中断限制了其跌幅。

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玉米价格在9月达到三年高点后下降。美国收获季、对南美库存充足的预期，以及黑海地区紧张局势缓和的前景都对价格产生了影响。

糖价继续上涨

植物油价格指数上涨0.3%：大豆油和葵花籽油价格上涨，超过了菜籽油价格下跌的影响。糖价上涨6.6%，这是连续第四个月上涨。在降雨妨碍巴西收获后，糖价达到自2024年12月以来的最高水平；按年计算，糖价上涨28.8%。

由于供应充足且需求受抑，黄油和奶酪价格走低，乳制品价格指数下降1.1%。肉类价格指数下跌1.2%，不过仍略高于去年水平，原因是羊肉和牛肉价格下降。

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