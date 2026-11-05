Sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że nie ustąpi pod presją inicjatyw dotyczących jego impeachmentu po tym, jak Demokraci zdobyli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem w wyborach połówkowych w USA. W nagraniu opublikowanym przez Pentagon w czwartek nazwał takie inicjatywy teatrem politycznym i stwierdził, że nie odniosą sukcesu.

Inicjatywa w sprawie impeachmentu

Jak informuje South China Morning Post, Hegseth miał na myśli republikańskiego kongresmena z Kentucky Thomasa Massiego. Wezwał on do przeprowadzenia głosowania w sprawie impeachmentu szefa Pentagonu natychmiast po wznowieniu prac Kongresu po zakończeniu wyborów połówkowych.

Wcześniej w tym roku Massie nie brał udziału w wyborach do Izby Reprezentantów: zamiast niego jako kandydata zgłoszono polityka popieranego przez prezydenta Donalda Trumpa. W swoim wystąpieniu Hegseth oświadczył, że niezadowolony i pokonany kongresmen wraz z demokratycznymi sojusznikami składa projekty ustaw dotyczące jego impeachmentu.

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Szef Pentagonu twierdził, że jego przeciwnicy próbują niszczyć rywali politycznych, ponieważ ich polityka, jak powiedział, nie działa. Porównał również inicjatywy przeciwko sobie z wcześniejszymi próbami impeachmentu Trumpa i stwierdził, że nie osiągną one celu.

Budżet i stanowisko Trumpa

Hegseth oświadczył również, że konieczne jest kontynuowanie odbudowy amerykańskich sił zbrojnych. Według niego każdy głos patriotycznie nastawionego członka Kongresu jest ważny dla przyjęcia ustawy o uzgodnieniu budżetowym na rok fiskalny 2027, dotyczącej budżetu obronnego w wysokości 350 mld dolarów.

Sekretarz obrony obarczył odpowiedzialnością za stan kraju byłego prezydenta Joego Bidena i swojego poprzednika Lloyda Austina. Trump w środę, dzień po wyborach, powiedział dziennikarzom, że nie rozważa zastąpienia Hegsetha i uważa, że dobrze wykonuje on swoją pracę. Jednocześnie CBS News, powołując się na źródła, podało, że prezydent pytał doradców, czy szef Pentagonu powinien pozostać na stanowisku.

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