美国国防部长皮特·赫格塞思表示，在民主党于美国中期选举中获得众议院和参议院控制权后，他不会在要求弹劾他的倡议压力下退让。五角大楼周四发布的一段视频中，他称这些倡议是政治作秀，并表示它们不会成功。

弹劾倡议

据《南华早报》报道，赫格塞思指的是来自肯塔基州的共和党众议员托马斯·马西。马西呼吁在中期选举结束、国会恢复工作后立即就弹劾五角大楼负责人进行表决。

今年早些时候，马西没有参加众议院选举：取而代之的是一名获得总统唐纳德·特朗普支持的政治人物被提名为候选人。赫格塞思在讲话中表示，这名不满且落败的议员正与民主党盟友一道提交弹劾他的法案。

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五角大楼负责人声称，他的对手正试图摧毁政治竞争者，因为按他的说法，他们的政策不起作用。他还将针对自己的倡议与此前弹劾特朗普的尝试相提并论，并表示它们不会达到目的。

预算与特朗普的立场

赫格塞思还表示，有必要继续重建美国武装力量。他称，为通过涉及3500亿美元国防预算的2027财年预算协调法案，每一名具有爱国精神的国会议员的投票都很重要。

国防部长将国家现状的责任归咎于前总统乔·拜登及其前任劳埃德·奥斯汀。特朗普周三，即选举次日，对记者表示，他不考虑替换赫格塞思，并认为后者工作做得很好。与此同时，哥伦比亚广播公司新闻部援引消息人士报道称，总统曾询问顾问，五角大楼负责人是否应继续留任。

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