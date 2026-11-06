Комитет ООН признал нарушение прав женщины в Британии — Dawn

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что Великобритания нарушила права молодой женщины, которая покончила с собой во время частного уголовного преследования по поводу якобы ложного заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Dawn.

Сообщение о сексуальном насилии

В 2012 году женщина, которой тогда было 22 года, обратилась в полицию, сообщив о сексуальном насилии. По данным комитета, у нее диагностировали биполярное расстройство. Полиции она сказала, что считала: мужчина мог одурманить ее наркотиками.

После первоначального расследования полиция решила не предъявлять мужчине обвинения, поскольку не видела «реалистичной перспективы обвинительного приговора», отметили в CEDAW.

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Частное уголовное преследование

После этого мужчина начал против женщины частное уголовное преследование, утверждая, что она подала ложное заявление об изнасиловании. Комитет ООН пришел к выводу, что Великобритания не обеспечила женщине надлежащую защиту.

Согласно выводу CEDAW, это производство лишило ее права на анонимность, которое обычно предоставляется предполагаемым потерпевшим от изнасилования. Это также повлияло на ее доступ к службам поддержки, в частности было сокращено количество консультаций.

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