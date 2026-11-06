Komitet ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet oświadczył, że Wielka Brytania naruszyła prawa młodej kobiety, która odebrała sobie życie w trakcie prywatnego postępowania oskarżycielskiego dotyczącego rzekomo fałszywego zgłoszenia gwałtu. Poinformował o tym Dawn.

Zgłoszenie przemocy seksualnej

W 2012 roku kobieta, która miała wówczas 22 lata, zgłosiła się na policję, informując o przemocy seksualnej. Według komitetu zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Powiedziała policji, że uważała, iż mężczyzna mógł odurzyć ją narkotykami.

Po wstępnym śledztwie policja zdecydowała, że nie postawi mężczyźnie zarzutów, ponieważ nie widziała „realistycznej perspektywy skazania”, podał CEDAW.

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Prywatne postępowanie oskarżycielskie

Następnie mężczyzna wszczął przeciwko kobiecie prywatne postępowanie oskarżycielskie, twierdząc, że złożyła fałszywe zawiadomienie o gwałcie. Komitet ONZ uznał, że Wielka Brytania nie zapewniła kobiecie należytej ochrony.

Według ustaleń CEDAW postępowanie to pozbawiło ją prawa do anonimowości, które zwykle przysługuje domniemanym ofiarom gwałtu. Wpłynęło również na jej dostęp do usług wsparcia, w tym zmniejszono liczbę konsultacji.

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