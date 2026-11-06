В США президент Дональд Трамп объявил, что Стивен Миллер 9 ноября 2026 года займет должность главы аппарата Белого дома, сменив Сьюзи Уайлз. Новый глава аппарата должен приступить к работе в понедельник.

Назначение Миллера

Трамп сообщил о кадровом решении в публикации в Truth Social в пятницу. Он назвал Миллера, который сейчас является заместителем главы аппарата в администрации Трампа, одним из своих наиболее доверенных советников. Об этом сообщает The Hill.

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Переход Уайлз

Сьюзи Уайлз покидает Белый дом и переходит в политическую организацию Трампа. По словам президента, она проделала выдающуюся работу на должности главы аппарата, и он также поблагодарил ее за службу.

В публикации Трамп указал конкретную дату начала работы Миллера — понедельник, 9 ноября 2026 года. Другие подробности о его будущих обязанностях в публикации не приводятся.

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