Группа Qantas заявила, что в 2027 финансовом году сократит совокупную емкость внутренних перевозок Qantas и Jetstar на 4% и продолжит корректировать тарифы в ответ на рост стоимости топлива. Об этом говорится в материале ABC News об обновлении компании для рынка, опубликованном накануне ежегодного собрания акционеров.

Расходы на топливо

В Qantas ожидают, что расходы на топливо в первой половине нового финансового года составят $3,8 млрд. Компания также продлила хеджирование примерно 85% годовых расходов на топливо, преимущественно с использованием нефти Brent.

По данным ABC News, цена Brent превысила $100 за баррель, тогда как до атаки США на Иран в феврале она составляла около $60. В Qantas заявили, что цены на топливо, как ожидается, будут оставаться высокими в течение 2027 финансового года. Компания связывает рост расходов с войной на Ближнем Востоке.

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Спрос и финансовые показатели

Несмотря на запланированное сокращение, Qantas сообщила об устойчивом спросе на международные и внутренние поездки. По оценке перевозчика, международный спрос поддерживают клиенты, перенаправляющие поездки с Ближнего Востока на другие направления. Корпоративные и государственные поездки, по данным компании, остаются стабильными и находятся под наблюдением.

В апреле группа уже сокращала емкость внутренних перевозок и повышала тарифы из-за расходов на топливо. В августе Qantas отчиталась о чистой прибыли за 2025/26 финансовый год в размере $1,3 млрд, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. Базовая прибыль до налогообложения снизилась почти на 14% — до $2,1 млрд, при этом выручка выросла на 7%, до $25,5 млрд.

Компания также отменила запланированный выкуп собственных акций на $150 млн. Капитальные расходы Qantas, согласно ее прогнозу, будут на нижней границе ранее заявленного диапазона от $4,3 млрд до $4,6 млрд.

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