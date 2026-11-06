Непал 6 ноября запускает Интегрированный центр реагирования на кибермошенничество, который будет работать круглосуточно и должен ускорить замораживание средств, похищенных в результате цифрового мошенничества. Центр разместили в новом здании Кибербюро полиции Непала в Самакхуши. В его работе будут участвовать полиция, центральный банк Nepal Rastra Bank, коммерческие банки, платежные компании, операторы связи и интернет-провайдеры, сообщает Kathmandu Post.

Замораживание средств в течение часа

Центр будет принимать жалобы через горячую линию, информационные каналы, приложения Nagarik App и Nepal Police App, онлайн-портал и другие платформы. Сообщения должны быть внесены в систему ведения дел, классифицированы и приоритизированы в течение десяти минут.

В следующие 10–30 минут представители банков, операторов платежных систем и платежных сервисов должны установить счет или электронный кошелек получателя, время операции и маршрут средств. В течение 10–60 минут центр будет направлять запросы на замораживание счетов и средств. Если деньги уже перевели дальше, сотрудники должны отслеживать цепочку транзакций и инициировать замораживание на каждом последующем счете или кошельке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В тот же 60-минутный срок предусмотрены деактивация мобильных номеров и SIM-карт, использованных в мошеннической схеме, а также блокировка фишинговых доменов и IP-адресов через интернет-провайдеров. Представитель МВД Непала Ананда Кафле заявил, что подготовка к работе центра завершена. По его словам, задержки в координации между учреждениями ранее могли приводить к тому, что деньги уже исчезали из финансовой системы.

114 сотрудников в три смены

Согласно руководству по работе центра, там будут работать 114 человек в три смены. Полиция Непала предоставит 33 сотрудников, а 20 коммерческих банков — 60 представителей. Nepal Telecom и Ncell совместно направят шестерых сотрудников, а платежные сервисы Khalti и eSewa — по одному представителю на каждую смену.

Другие банки развития, финансовые компании и поставщики платежных услуг не будут дежурить в центре постоянно, однако должны назначить контактных сотрудников, доступных 24 часа в сутки. Система AFRS, которая все еще разрабатывается, должна автоматизировать отправку предупреждений банкам, фиксировать обращения и формировать централизованную базу данных.

Читай нас в