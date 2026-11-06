Nepal 6 listopada uruchamia Zintegrowane Centrum Reagowania na Cyberoszustwa, które będzie działać całodobowo i ma przyspieszyć zamrażanie środków skradzionych w wyniku oszustw cyfrowych. Centrum mieści się w nowym budynku Biura Cybernetycznego Policji Nepalu w Samakhushi. W jego pracach będą uczestniczyć policja, bank centralny Nepal Rastra Bank, banki komercyjne, firmy płatnicze, operatorzy telekomunikacyjni oraz dostawcy internetu, informuje Kathmandu Post.

Zamrażanie środków w ciągu godziny

Centrum będzie przyjmować skargi za pośrednictwem infolinii, kanałów informacyjnych, aplikacji Nagarik App i Nepal Police App, portalu internetowego oraz innych platform. Zgłoszenia mają zostać wprowadzone do systemu zarządzania sprawami, sklasyfikowane i otrzymać priorytet w ciągu dziesięciu minut.

W ciągu kolejnych 10–30 minut przedstawiciele banków, operatorów systemów płatniczych i usług płatniczych mają ustalić rachunek lub portfel elektroniczny odbiorcy, czas transakcji oraz trasę środków. W ciągu 10–60 minut centrum będzie wysyłać wnioski o zamrożenie rachunków i środków. Jeśli pieniądze zostały już przekazane dalej, pracownicy mają śledzić łańcuch transakcji i inicjować zamrożenie na każdym kolejnym rachunku lub portfelu.

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W tym samym 60-minutowym terminie przewidziano dezaktywację numerów telefonów komórkowych i kart SIM wykorzystanych w oszukańczym schemacie, a także blokowanie domen phishingowych i adresów IP za pośrednictwem dostawców internetu. Rzecznik nepalskiego MSW Ananda Kafle oświadczył, że przygotowania do pracy centrum zostały zakończone. Jak powiedział, wcześniejsze opóźnienia w koordynacji między instytucjami mogły prowadzić do sytuacji, w której pieniądze znikały już z systemu finansowego.

114 pracowników na trzech zmianach

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pracy centrum będzie w nim pracować 114 osób na trzech zmianach. Policja Nepalu zapewni 33 pracowników, a 20 banków komercyjnych — 60 przedstawicieli. Nepal Telecom i Ncell wspólnie skierują sześciu pracowników, a usługi płatnicze Khalti i eSewa — po jednym przedstawicielu na każdą zmianę.

Inne banki rozwoju, firmy finansowe i dostawcy usług płatniczych nie będą pełnić dyżurów w centrum na stałe, jednak muszą wyznaczyć pracowników kontaktowych dostępnych przez 24 godziny na dobę. System AFRS, który jest nadal opracowywany, ma zautomatyzować wysyłanie alertów do banków, rejestrować zgłoszenia i tworzyć scentralizowaną bazę danych.

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