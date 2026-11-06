Правительство Канады представило федеральный бюджет на 2026–2027 финансовый год, в котором прогнозирует дефицит на уровне 62,3 млрд канадских долларов, или 44,2 млрд долларов США. Как сообщает Anadolu Agency, рост мировых цен на нефть увеличил доходы правительства и дал Оттаве дополнительное финансовое пространство, несмотря на экономическое давление из-за американских тарифов.

Расходы и дефицит

Бюджет под названием «Хозяева собственной судьбы» предусматривает 142,1 млрд канадских долларов новых расходов и налоговых мер в течение пяти лет. Среди его приоритетов — стимулы для инвестиций бизнеса, развитие инфраструктуры и поддержка доступности для домохозяйств.

Прогнозируемый дефицит оказался на 3 млрд канадских долларов меньше, чем ожидалось ранее. В то же время правительство не взяло на себя обязательство сбалансировать общий федеральный бюджет. Вместо этого оно планирует достичь баланса операционных расходов к 2027–2028 финансовому году, сохраняя при этом общий дефицит.

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Бюджет министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня предусматривает дефицит свыше 50 млрд канадских долларов в каждом из следующих четырех финансовых лет. Правительство заявило, что документ должен подготовить страну к будущим экономическим и геополитическим вызовам, а также защитить ее экономическую независимость, безопасность и суверенитет.

Критика оппозиции

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр раскритиковал стоимость правительственного плана и заявил, что консерваторы будут голосовать против бюджета. Он назвал документ крупнейшим наращиванием заимствований в истории Канады.

По данным CTV News, обслуживание государственного долга будет стоить около 10 центов с каждого налогового доллара. Федеральный долг Канады составляет примерно 1,3 трлн канадских долларов и сформировался в результате многолетних бюджетных дефицитов и заимствований.

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