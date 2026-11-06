Канада заклала дефіцит 62,3 млрд канадських доларів у бюджет — Anadolu Agency

Уряд Канади представив федеральний бюджет на 2026–2027 фінансовий рік, у якому прогнозує дефіцит на рівні 62,3 млрд канадських доларів, або 44,2 млрд доларів США. Як повідомляє Anadolu Agency, зростання світових цін на нафту збільшило урядові доходи та дало Оттаві додатковий фінансовий простір попри економічний тиск через американські тарифи.

Витрати та дефіцит

Бюджет під назвою «Господарі власної долі» передбачає 142,1 млрд канадських доларів нових видатків і податкових заходів протягом п’яти років. Серед його пріоритетів — стимули для інвестицій бізнесу, розвиток інфраструктури та підтримка доступності для домогосподарств.

Прогнозований дефіцит виявився на 3 млрд канадських доларів меншим, ніж очікували раніше. Водночас уряд не взяв на себе зобов’язання збалансувати загальний федеральний бюджет. Натомість він планує досягти балансу операційних видатків до 2027–2028 фінансового року, водночас зберігаючи загальний дефіцит.

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Бюджет міністра фінансів Франсуа-Філіпа Шампаня передбачає дефіцит понад 50 млрд канадських доларів у кожному з наступних чотирьох фінансових років. Уряд заявив, що документ має підготувати країну до майбутніх економічних і геополітичних викликів, а також захистити її економічну незалежність, безпеку та суверенітет.

Критика опозиції

Лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр розкритикував вартість урядового плану та заявив, що консерватори голосуватимуть проти бюджету. Він назвав документ найбільшим нарощуванням запозичень в історії Канади.

За даними CTV News, обслуговування державного боргу коштуватиме близько 10 центів із кожного податкового долара. Федеральний борг Канади становить приблизно 1,3 трлн канадських доларів і сформувався внаслідок багаторічних бюджетних дефіцитів та запозичень.

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