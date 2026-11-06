Rząd Kanady przedstawił budżet federalny na rok fiskalny 2026–2027, w którym prognozuje deficyt na poziomie 62,3 mld dolarów kanadyjskich, czyli 44,2 mld dolarów amerykańskich. Jak informuje Anadolu Agency, wzrost światowych cen ropy zwiększył dochody rządu i dał Ottawie dodatkową przestrzeń fiskalną pomimo presji gospodarczej związanej z amerykańskimi cłami.

Wydatki i deficyt

Budżet zatytułowany „Gospodarze własnego losu” przewiduje 142,1 mld dolarów kanadyjskich nowych wydatków i działań podatkowych w ciągu pięciu lat. Wśród jego priorytetów są zachęty dla inwestycji biznesowych, rozwój infrastruktury oraz wsparcie przystępności cenowej dla gospodarstw domowych.

Prognozowany deficyt okazał się o 3 mld dolarów kanadyjskich niższy, niż wcześniej oczekiwano. Jednocześnie rząd nie zobowiązał się do zrównoważenia całego budżetu federalnego. Zamiast tego planuje osiągnąć równowagę wydatków operacyjnych do roku fiskalnego 2027–2028, przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnego deficytu.

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Budżet ministra finansów François-Philippe’a Champagne’a przewiduje deficyt przekraczający 50 mld dolarów kanadyjskich w każdym z kolejnych czterech lat fiskalnych. Rząd oświadczył, że dokument ma przygotować kraj na przyszłe wyzwania gospodarcze i geopolityczne, a także chronić jego niezależność gospodarczą, bezpieczeństwo i suwerenność.

Krytyka opozycji

Lider Partii Konserwatywnej Pierre Poilievre skrytykował koszt rządowego planu i oświadczył, że konserwatyści zagłosują przeciwko budżetowi. Nazwał dokument największym wzrostem zadłużenia w historii Kanady.

Według CTV News obsługa długu publicznego będzie kosztować około 10 centów z każdego dolara podatkowego. Federalny dług Kanady wynosi około 1,3 bln dolarów kanadyjskich i powstał w wyniku wieloletnich deficytów budżetowych oraz zadłużania się.

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