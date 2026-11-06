加拿大预算赤字定为623亿加元——阿纳多卢通讯社

加拿大政府公布了2026—2027财政年度联邦预算，预计赤字为623亿加元，即442亿美元。根据阿纳多卢通讯社报道，全球油价上涨增加了政府收入，尽管面临美国关税带来的经济压力，仍为渥太华提供了额外的财政空间。

支出与赤字

这份名为“自己命运的主人”的预算案计划在五年内推出1421亿加元的新支出和税收措施。其优先事项包括鼓励企业投资、发展基础设施以及支持家庭负担能力。

预计赤字比此前预期低30亿加元。与此同时，政府没有承诺平衡整体联邦预算。相反，政府计划在2027—2028财政年度前实现运营支出平衡，同时维持总体赤字。

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财政部长弗朗索瓦-菲利普·香槟的预算预计，在未来四个财政年度中的每一年，赤字都将超过500亿加元。政府表示，该文件旨在让国家为未来的经济和地缘政治挑战做好准备，并保护其经济独立、安全和主权。

反对派批评

保守党领袖皮埃尔·波利耶夫尔批评政府计划的成本，并表示保守党将投票反对该预算。他称该文件是加拿大历史上规模最大的借款增加。

据CTV News报道，偿还公共债务将耗费每一加元税收中的约10美分。加拿大联邦债务约为1.3万亿加元，是多年预算赤字和借款累积形成的。

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