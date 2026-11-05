«Кристал Пэлас» сыграл вничью 1:1 с «Хоффенхаймом» в матче Лиги Европы. Даити Камада сравнял счёт на 90+1-й минуте, когда английская команда уже играла в меньшинстве после удаления Адама Уортона.

Как сообщает The Guardian, гости открыли счёт на седьмой минуте. Тим Лемперле выполнил передачу с правого фланга, а Александер Прасс пробил в одно касание. Голкипер Дин Хендерсон коснулся мяча, однако не смог остановить его до пересечения линии ворот.

Шансы до перерыва

«Хоффенхайм» мог увеличить преимущество в первом тайме: Андрей Крамарич опасно пробил с лёта, но Хендерсон спас хозяев. Озану Кабаку также не удалось реализовать момент после углового — защитник пробил головой выше ворот с близкого расстояния.

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У «Кристал Пэлас» моменты были у Камады, Жан-Филиппа Матета и Йереми Пино. На 66-й минуте Уортон вывел Пино на ударную позицию, однако голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн отбил мяч.

Удаление и поздний гол

Уортон получил первое предупреждение на 58-й минуте, а на 77-й был удалён после борьбы за верховой мяч, в которой сыграл локтем. Несмотря на численное преимущество, «Хоффенхайм» не удержал победу.

В компенсированное время гости не смогли выбить мяч после суматохи в штрафной площади. Камада воспользовался моментом и пробил низом под Бауманном, установив окончательный счёт. Согласно статистике матча, «Кристал Пэлас» владел мячом 54% времени и нанёс пять ударов в створ ворот — столько же, сколько «Хоффенхайм».

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