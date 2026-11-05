水晶宫在一场欧联杯比赛中以1比1战平霍芬海姆。镰田大地在第90+1分钟扳平比分，当时这支英格兰球队在亚当·沃顿被罚下后已少一人作战。

据《卫报》报道，客队在第七分钟率先破门。蒂姆·伦珀莱从右路送出传球，亚历山大·普拉斯第一时间射门。门将迪恩·亨德森碰到了球，但未能阻止皮球越过球门线。

半场前的机会

霍芬海姆本可在上半场扩大领先优势：安德烈·克拉马里奇凌空射门颇具威胁，但亨德森挽救了主队。奥赞·卡巴克在一次角球后也未能把握机会——这名后卫近距离头球高出横梁。

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水晶宫方面，镰田大地、让-菲利普·马特塔和耶雷米·皮诺都获得了机会。第66分钟，沃顿为皮诺创造了射门位置，但霍芬海姆门将奥利弗·鲍曼扑出了皮球。

红牌与迟来的进球

沃顿在第58分钟领到第一张黄牌，并在第77分钟争抢高空球时使用肘部犯规而被罚下。尽管拥有人数优势，霍芬海姆仍未能守住胜利。

补时阶段，客队在禁区内一片混战后未能将球解围。镰田大地抓住机会，低射从鲍曼身下穿过，确定了最终比分。根据比赛统计，水晶宫控球率为54%，有5次射正——与霍芬海姆相同。

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