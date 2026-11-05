В Лос-Анджелесе, США, член городского совета Нитья Раман победила действующего мэра Карен Басс в напряженной борьбе за пост руководителя второго по численности населения города страны. Как сообщает The Guardian, Раман стала первой кандидаткой, поддержанной Демократическими социалистами Америки, избранной на должность в Лос-Анджелесе.

Путь к мэрии

Раман — городской планировщик и политический аутсайдер. Она пришла в политику в 2020 году, когда получила место в городском совете Лос-Анджелеса, победив действующего члена совета от Демократической партии. Это был первый за 17 лет случай, когда действующий член городского совета проиграл выборы. Ее кампанию тогда поддержал Берни Сандерс.

Во время кампании 2020 года Раман связывала свой успех с работой волонтеров: по ее словам, команда постучала в 80 тысяч дверей, а к всеобщим выборам насчитывала две тысячи добровольцев. В 2024 году ее с большим отрывом переизбрали в городской совет.

Жилье и бездомность

Главными темами политики Раман являются доступность жилья, бездомность и права арендаторов. Она вступила в местное отделение Демократических социалистов Америки в 2019 году, поскольку, по ее словам, это была одна из немногих организаций, содержательно поднимавших вопрос стоимости жилья в городе.

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Ее предвыборная платформа предусматривает утроение жилищного строительства — от доступного и рыночного жилья до социального жилья и приютов. В 2017 году Раман также стала одной из пяти соучредительниц SELAH Neighborhood Homeless Coalition — волонтерской организации, занимающейся помощью и адвокацией для бездомных людей в северо-восточной части Лос-Анджелеса.

Разногласия с союзниками

Несмотря на принадлежность к демократическим социалистам, Раман не имела широкой поддержки среди коллег в городском совете: трое других членов совета, также избранных при поддержке этого движения, поддержали на выборах Басс. Местное отделение Демократических социалистов Америки не поддержало Раман на праймериз, однако после ее выхода во второй тур одобрило ее кандидатуру.

Организация одновременно указывала на разногласия с Раман, в частности относительно ее позиции по Палестине и поддержки, которую она получила в 2024 году от произраильского демократического клуба. На национальном уровне Демократические социалисты Америки также рассматривали отмену поддержки Раман из-за ее позиции по Израилю, но соответствующий комитет проголосовал против этого решения — 14 голосов против 13.

Раман подчеркивает политическую независимость и готовность не соглашаться с союзниками. В частности, она выступала за реформирование налога на дорогие особняки в Лос-Анджелесе, хотя называла такую позицию крайне непопулярной. Она также заявляла, что поддерживает скандинавскую модель социал-демократии с регулируемой рыночной экономикой.

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