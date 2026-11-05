在美国洛杉矶，市议员妮蒂娅·拉曼在一场激烈角逐中击败现任市长凯伦·巴斯，赢得这个美国人口第二大城市的领导人职位。据《卫报》报道，拉曼成为首位在洛杉矶当选公职、获得美国民主社会主义者组织支持的候选人。

通往市政厅之路

拉曼是一名城市规划师，也是一名政治局外人。她于2020年进入政坛，当时她赢得洛杉矶市议会席位，击败了一名来自民主党的现任市议员。这是17年来首次有现任市议员在选举中落败。她的竞选活动当时得到了伯尼·桑德斯的支持。

在2020年竞选期间，拉曼将自己的成功归功于志愿者的工作：据她称，团队敲开了8万户人家的门，到大选时已有2000名志愿者。2024年，她以较大优势连任市议员。

住房与无家可归问题

拉曼政治主张的主要议题是住房可负担性、无家可归问题和租户权利。她于2019年加入美国民主社会主义者组织的地方分会，因为据她所说，这是少数真正关注城市住房成本问题的组织之一。

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她的竞选纲领提出将住房建设增加两倍，涵盖经济适用房、市场化住房、社会住房和收容所。2017年，拉曼还成为SELAH Neighborhood Homeless Coalition的五名联合创始人之一。这是一个志愿组织，为洛杉矶东北部的无家可归者提供帮助和倡导服务。

与盟友的分歧

尽管属于民主社会主义者，拉曼并未获得市议会同僚的广泛支持：另外三名同样在该运动支持下当选的市议员，在选举中支持了巴斯。美国民主社会主义者组织的地方分会没有在初选中支持拉曼，但在她进入第二轮投票后认可了她的候选资格。

与此同时，该组织指出了与拉曼之间的分歧，尤其是她在巴勒斯坦问题上的立场，以及她在2024年获得一个亲以色列民主党俱乐部的支持。在全国层面，美国民主社会主义者组织也曾因拉曼对以色列的立场考虑撤销对她的支持，但相关委员会以14票对13票否决了这一决定。

拉曼强调政治独立性，以及不认同盟友观点的意愿。尤其是，她曾主张改革洛杉矶针对昂贵豪宅征收的税，尽管她称这一立场极不受欢迎。她还表示，自己支持实行受监管市场经济的斯堪的纳维亚社会民主主义模式。

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