W Los Angeles w USA członkini rady miejskiej Nithya Raman pokonała urzędującą burmistrz Karen Bass w zaciętej walce o stanowisko liderki drugiego pod względem liczby ludności miasta w kraju. Jak podaje The Guardian, Raman została pierwszą kandydatką popieraną przez Demokratycznych Socjalistów Ameryki, która została wybrana na urząd w Los Angeles.

Droga do ratusza

Raman jest urbanistką i polityczną outsiderką. Weszła do polityki w 2020 roku, gdy zdobyła mandat w Radzie Miasta Los Angeles, pokonując urzędującego radnego z Partii Demokratycznej. Był to pierwszy od 17 lat przypadek, gdy urzędujący członek rady miejskiej przegrał wybory. Jej kampanię wspierał wówczas Bernie Sanders.

Podczas kampanii w 2020 roku Raman przypisywała swój sukces pracy wolontariuszy: według niej zespół zapukał do 80 tysięcy drzwi, a przed wyborami powszechnymi liczył dwa tysiące ochotników. W 2024 roku została ponownie wybrana do rady miejskiej z dużą przewagą.

Mieszkalnictwo i bezdomność

Głównymi tematami polityki Raman są dostępność mieszkań, bezdomność i prawa najemców. Do lokalnego oddziału Demokratycznych Socjalistów Ameryki dołączyła w 2019 roku, ponieważ, jak twierdzi, była to jedna z niewielu organizacji, które merytorycznie poruszały kwestię kosztów mieszkań w mieście.

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Jej platforma wyborcza zakłada trzykrotne zwiększenie budownictwa mieszkaniowego — od mieszkań dostępnych cenowo i rynkowych po mieszkania socjalne i schroniska. W 2017 roku Raman została także jedną z pięciu współzałożycielek SELAH Neighborhood Homeless Coalition — organizacji wolontariackiej zajmującej się pomocą i rzecznictwem na rzecz osób bezdomnych w północno-wschodniej części Los Angeles.

Różnice z sojusznikami

Mimo przynależności do demokratycznych socjalistów Raman nie miała szerokiego poparcia wśród kolegów z rady miejskiej: troje innych radnych, również wybranych przy wsparciu tego ruchu, poparło w wyborach Bass. Lokalny oddział Demokratycznych Socjalistów Ameryki nie poparł Raman w prawyborach, jednak po jej przejściu do drugiej tury zatwierdził jej kandydaturę.

Organizacja jednocześnie wskazywała na różnice z Raman, w szczególności dotyczące jej stanowiska w sprawie Palestyny oraz poparcia, które otrzymała w 2024 roku od proizraelskiego klubu Demokratów. Na szczeblu krajowym Demokratyczni Socjaliści Ameryki również rozważali wycofanie poparcia dla Raman z powodu jej stanowiska wobec Izraela, lecz odpowiedni komitet zagłosował przeciw tej decyzji — 14 głosami do 13.

Raman podkreśla polityczną niezależność i gotowość do niezgadzania się z sojusznikami. W szczególności opowiadała się za reformą podatku od drogich rezydencji w Los Angeles, choć określała takie stanowisko jako skrajnie niepopularne. Oświadczała także, że popiera skandynawski model socjaldemokracji z regulowaną gospodarką rynkową.

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