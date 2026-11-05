Google объявила о долгосрочных инвестициях в размере $17 млрд в строительство своего первого дата-центра в американском штате Вайоминг. Объект разместят в округе Ларами. Для реализации проекта компания сотрудничает с Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power и Related Digital, сообщает Anadolu Agency.

Топливные элементы и CCS

Проект, реализуемый по контракту с American Electric Power, предусматривает коммерческую установку топливных элементов мощностью 702 мегаватта с технологией улавливания и хранения углерода. В Google назвали ее крупнейшим запланированным проектом такого типа.

Топливные элементы на природном газе в США будет производить Bloom Energy. Tallgrass должна обеспечить постоянное хранение уловленных выбросов на своем хабе Eastern Wyoming Sequestration Hub.

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Энергоснабжение и водные ресурсы

Новое соглашение увеличит общую законтрактованную Google мощность по улавливанию и хранению углерода в США почти до 1 гигаватта. Дата-центр планируют оснастить воздушным охлаждением, чтобы снизить нагрузку на местные водные ресурсы.

Электроэнергию для объекта будут поставлять газовые генераторы, которыми управляют Tallgrass и Black Hills Energy. По данным компании, инвестиция должна обеспечить сотни миллионов долларов поступлений от налогов на недвижимость для округа Ларами и школьного округа №1.

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