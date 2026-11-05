谷歌宣布，将长期投资170亿美元，在美国怀俄明州建设其首个数据中心。该设施将位于拉勒米县。该公司正与Tallgrass Energy、Black Hills Energy、American Electric Power和Related Digital合作实施该项目，阿纳多卢通讯社报道。

燃料电池和CCS

该项目根据与American Electric Power签订的合同实施， предусматривает建设一座装机容量为702兆瓦、配备碳捕集与封存技术的商用燃料电池设施。谷歌称其为同类项目中规模最大的计划项目。

美国的天然气燃料电池将由Bloom Energy生产。Tallgrass将负责在其Eastern Wyoming Sequestration Hub枢纽永久封存捕集到的排放物。

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供电和水资源

新协议将使谷歌在美国签约的碳捕集与封存总容量增至接近1吉瓦。该数据中心计划配备空气冷却系统，以减轻对当地水资源的压力。

该设施的电力将由Tallgrass和Black Hills Energy运营的燃气发电机提供。该公司表示，这项投资预计将为拉勒米县和第1学区带来数亿美元的房地产税收入。

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