Google inwestuje 17 mld dolarów w pierwsze centrum danych w Wyoming — Anadolu Agency
Google ogłosiło długoterminową inwestycję w wysokości 17 mld dolarów w budowę swojego pierwszego centrum danych w amerykańskim stanie Wyoming. Obiekt zostanie zlokalizowany w hrabstwie Laramie. W realizacji projektu firma współpracuje z Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power i Related Digital, informuje Anadolu Agency.
Ogniwa paliwowe i CCS
Projekt realizowany na podstawie umowy z American Electric Power przewiduje komercyjną instalację ogniw paliwowych o mocy 702 megawatów z technologią wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Google nazwało ją największym planowanym projektem tego typu.
Ogniwa paliwowe na gaz ziemny w USA będzie produkować Bloom Energy. Tallgrass ma zapewnić trwałe składowanie wychwyconych emisji w swoim hubie Eastern Wyoming Sequestration Hub.
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Dostawy energii i zasoby wodne
Nowa umowa zwiększy łączną zakontraktowaną przez Google moc w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w USA do niemal 1 gigawata. Centrum danych ma zostać wyposażone w chłodzenie powietrzem, aby zmniejszyć obciążenie lokalnych zasobów wodnych.
Energię elektryczną dla obiektu będą dostarczać generatory gazowe obsługiwane przez Tallgrass i Black Hills Energy. Według firmy inwestycja ma zapewnić setki milionów dolarów wpływów z podatku od nieruchomości dla hrabstwa Laramie i okręgu szkolnego nr 1.