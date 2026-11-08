КНДР заявила, что фабрика быстрых блюд «Тэдонган Кумок» в районе Тэдонган в Пхеньяне производит более 60 видов готовой еды в одноразовых контейнерах. Продукцию позиционируют как аналог популярного в Южной Корее формата «рис в чашке», сообщает Korea Herald.

Ассортимент и приготовление

Об ассортименте сообщил октябрьский номер журнала Korea, который КНДР издает для зарубежной аудитории. По данным издания, предприятие выпускает рис с карри, говяжий суп с рисом, рис с морскими гребешками, бибимбап с тофу и острую лапшу на бульоне из куриных костей.

На рекламных фотографиях блюда упакованы в одноразовые контейнеры, похожие на продукцию формата cupbap, которую продают в южнокорейских магазинах. На упаковках используется слово «быстрого приготовления», а реклама обещает возможность получить горячую еду за 10 минут без обычного приготовления.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявления о производстве

Журнал утверждает, что фабрика имеет отдельные линии для производства риса быстрого приготовления, соусов, упаковки продукции и одноразовой посуды. Также в нем заявили об использовании технологии сублимационной сушки, которая, по утверждению издания, помогает сохранять готовые блюда и их качество.

По версии журнала, для продуктов используют натуральные ингредиенты, в частности зерновые и овощи, выращенные в КНДР органическими методами. Помимо рисовых блюд, предприятие якобы производит макароны, спагетти и другие переработанные зерновые продукты из маша, гречки и сорго.

Издание также заявило, что готовые блюда бренда Kumok набирают популярность благодаря удобству. В то же время независимых данных о продажах, распространении продукции и ее доступности для обычных жителей КНДР нет, а утверждения о качестве и технологических возможностях фабрики невозможно независимо проверить.

Читай нас в