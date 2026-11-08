朝鲜称推出逾60种盒装即食餐食——《韩国先驱报》

朝鲜表示，位于平壤大同江区域的大同江锦玉速食食品工厂生产超过60种装在一次性容器中的即食食品。据《韩国先驱报》报道，这些产品被定位为类似韩国流行的“杯装米饭”形式。

种类与烹饪方式

朝鲜面向外国受众出版的《Korea》杂志10月刊介绍了相关产品种类。该刊称，这家企业生产咖喱饭、牛肉汤饭、扇贝饭、豆腐拌饭以及鸡骨高汤辣面。

宣传照片显示，餐食被装入一次性容器中，类似韩国商店销售的cupbap产品。包装上使用了“快速烹饪”一词，广告则承诺无需常规烹饪，10分钟即可获得热食。

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生产相关声明

该杂志称，这家工厂设有用于生产速食米饭、酱料、产品包装及一次性餐具的独立生产线。杂志还表示采用了冷冻干燥技术，并称该技术有助于保存即食餐食及其品质。

该杂志称，产品使用天然原料，包括以有机方法在朝鲜种植的谷物和蔬菜。除米饭类餐食外，这家企业据称还生产由绿豆、荞麦和高粱制成的通心粉、意大利面及其他加工谷物产品。

该刊还表示，锦玉品牌的即食餐食因其便利性而日益受欢迎。与此同时，没有关于销售、产品分销及其对朝鲜普通居民可及性的独立数据，有关该工厂品质和技术能力的说法也无法得到独立核实。

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