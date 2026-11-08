Korea Północna oświadczyła, że fabryka szybkich dań Taedonggang Kumok w dzielnicy Taedonggang w Pjongjangu produkuje ponad 60 rodzajów gotowej żywności w jednorazowych pojemnikach. Produkty są pozycjonowane jako odpowiednik popularnego w Korei Południowej formatu „ryżu w kubku” — informuje Korea Herald.

Asortyment i przygotowanie

O asortymencie poinformował październikowy numer magazynu Korea, który Korea Północna wydaje dla zagranicznych odbiorców. Według publikacji przedsiębiorstwo produkuje ryż curry, zupę wołową z ryżem, ryż z przegrzebkami, bibimbap z tofu oraz pikantny makaron w bulionie z kurzych kości.

Na zdjęciach promocyjnych dania są zapakowane w jednorazowe pojemniki podobne do produktów typu cupbap sprzedawanych w południowokoreańskich sklepach. Na opakowaniach użyto określenia „szybkiego przygotowania”, a reklama obiecuje gorący posiłek w 10 minut bez tradycyjnego gotowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Twierdzenia dotyczące produkcji

Magazyn twierdzi, że fabryka ma oddzielne linie do produkcji ryżu szybkiego przygotowania, sosów, pakowania produktów oraz jednorazowych naczyń. Poinformowano również o stosowaniu technologii suszenia sublimacyjnego, która, według publikacji, pomaga zachować gotowe dania i ich jakość.

Według magazynu do produktów wykorzystuje się naturalne składniki, w tym zboża i warzywa uprawiane w Korei Północnej metodami organicznymi. Oprócz dań ryżowych przedsiębiorstwo rzekomo produkuje makarony, spaghetti oraz inne przetworzone produkty zbożowe z fasoli mung, gryki i sorgo.

Publikacja stwierdziła również, że gotowe dania marki Kumok zyskują popularność dzięki wygodzie. Jednocześnie nie ma niezależnych danych dotyczących sprzedaży, dystrybucji produktów ani ich dostępności dla zwykłych mieszkańców Korei Północnej, a twierdzeń o jakości i możliwościach technologicznych fabryki nie można niezależnie zweryfikować.

Czytaj nas na