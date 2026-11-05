Instagram宣布推出适用于Mac电脑的短视频编辑应用Edits版本。该版本面向需要更大屏幕、鼠标和键盘的更复杂项目。TechCrunch报道。

编辑工具

桌面版Edits配备多轨时间线、用于转场的关键帧以及音频波形显示功能，有助于更精确地剪辑视频。用户还可以导入自己的字体文件、自定义快捷键，或从其他剪辑软件中迁移快捷键。

该应用提供授权音乐和免版税音乐、音效和视频特效，以及支持多种语言的自动字幕。在移动版Edits中保存的音频和文字样式将与Mac版本同步。

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无需传输文件即可发布

创作者将能够直接通过桌面编辑器将视频发布到Instagram，并使用内置的用户标记和添加地理位置功能。该公司表示，这免去了下载在电脑上剪辑好的文件、将其传输到手机并在发布前进一步编辑的需求。

Edits将支持横向和纵向视频格式，并以无水印4K分辨率导出视频，用于在不同平台上传播或个人使用。Instagram计划每周更新桌面编辑器，并正致力于实现可在电脑和移动设备上无缝编辑同一个项目的功能。该公司还将继续开发移动版Edits应用；根据其数据，已有超过5000万名创作者使用该应用。

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