Instagram оголосив про Edits для Mac з експортом у 4K без водяних знаків — TechCrunch

Instagram оголосив про вихід версії застосунку для редагування коротких відео Edits для комп’ютерів Mac. Вона розрахована на складніші проєкти, для яких потрібні більший екран, миша та клавіатура. Про це повідомляє TechCrunch.

Інструменти для монтажу

Настільна версія Edits має багатодоріжкову часову шкалу, ключові кадри для переходів і відображення звукових хвиль, що допомагає точніше монтувати відео. Користувачі також зможуть імпортувати власні файли шрифтів, налаштовувати гарячі клавіші або переносити їх з іншого програмного забезпечення для монтажу.

У застосунку доступні ліцензована музика та музика без роялті, звукові й відеоефекти, а також автоматичні субтитри кількома мовами. Збережені у мобільному Edits аудіо- та текстові стилі синхронізуватимуться з версією для Mac.

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Публікація без перенесення файлів

Автори зможуть публікувати ролики в Instagram безпосередньо з настільного редактора, використовуючи вбудовані функції позначення користувачів і додавання геолокації. Компанія зазначає, що це прибирає потребу завантажувати змонтований на комп’ютері файл, переносити його на телефон і додатково редагувати перед публікацією.

Edits підтримуватиме горизонтальний і вертикальний формати відео та експортуватиме ролики без водяних знаків у роздільній здатності 4K — для поширення на різних платформах або особистого використання. Instagram планує оновлювати настільний редактор щотижня й працює над можливістю безшовно редагувати один проєкт на комп’ютері та мобільному пристрої. Компанія також продовжить розвивати мобільний застосунок Edits, яким, за її даними, користуються понад 50 мільйонів авторів.

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