Instagram ogłosił wydanie wersji aplikacji do edycji krótkich filmów Edits dla komputerów Mac. Jest ona przeznaczona do bardziej złożonych projektów, które wymagają większego ekranu, myszy i klawiatury. Informuje o tym TechCrunch.

Narzędzia do montażu

Desktopowa wersja Edits ma wielościeżkową oś czasu, klatki kluczowe do przejść oraz wyświetlanie fal dźwiękowych, co pomaga precyzyjniej montować filmy. Użytkownicy będą mogli także importować własne pliki czcionek, dostosowywać skróty klawiszowe lub przenosić je z innego oprogramowania do montażu.

W aplikacji dostępne są licencjonowana muzyka i muzyka bez opłat licencyjnych, efekty dźwiękowe i wideo, a także automatyczne napisy w kilku językach. Style audio i tekstowe zapisane w mobilnym Edits będą synchronizowane z wersją dla Maca.

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Publikowanie bez przenoszenia plików

Twórcy będą mogli publikować filmy na Instagramie bezpośrednio z desktopowego edytora, korzystając z wbudowanych funkcji oznaczania użytkowników i dodawania geolokalizacji. Firma zaznacza, że eliminuje to potrzebę pobierania zmontowanego na komputerze pliku, przenoszenia go na telefon i dodatkowej edycji przed publikacją.

Edits będzie obsługiwać poziome i pionowe formaty wideo oraz eksportować filmy bez znaków wodnych w rozdzielczości 4K — do udostępniania na różnych platformach lub do użytku osobistego. Instagram planuje aktualizować desktopowy edytor co tydzień i pracuje nad możliwością płynnej edycji jednego projektu na komputerze i urządzeniu mobilnym. Firma będzie także nadal rozwijać mobilną aplikację Edits, z której, według jej danych, korzysta ponad 50 milionów twórców.

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